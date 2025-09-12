Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

क्या है पुतिन की 'सलामी स्लाइसिंग', जिससे दुश्मन को धीरे-धीरे देते हैं मात, अब टारगेट पर Poland?

Rashifal 13 September 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Asia Cup 2025: भारत पाकिस्तान मैच को लेकर IPL चेयरमैन का बड़ा बयान, बताया किन कारणों से खेल रही टीम इंडिया यह मुकाबला

एक्ट्रेस Disha Patani के घर पर फायरिंग, इस गैंग ने ली हमले की जिम्मेदारी, कहा- ये तो महज ट्रेलर है

इस देश में पति अपना सकेंगे पत्नी का सरनेम, कोर्ट ने पलट दिया सदियों पुराना कानून

PCOS को कंट्रोल करने का क्या है सबसे आसान तरीका? जल्दी मिलेगा आराम अगर मान ली ये बात

लोग क्यों करते हैं रिलेशनशिप में चीटिंग? जानिए 6 बड़ी वजहें

Viral Video: शादी से पहले दूल्हा का हो गया एक्सीडेंट, 7 फेरे लेने अस्पताल ही पहुंच गई दुल्हन

20 रुपए से भी सस्ती ये चीजें हैं Diabetes की पक्की दुश्मन, महीनों से बढ़ा Sugar Level भी होगा कंट्रोल

Bank Holiday: क्या 13 सितंबर को बंद रहेंगे बैंक? जानिए दूसरे शनिवार की छुट्टियों को लेकर क्या कहता है RBI

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या है पुतिन की 'सलामी स्लाइसिंग', जिससे दुश्मन को धीरे-धीरे देते हैं मात, अब टारगेट पर Poland?

क्या है पुतिन की 'सलामी स्लाइसिंग', जिससे दुश्मन को धीरे-धीरे देते हैं मात, अब टारगेट पर Poland?

Rashifal 13 September 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Rashifal 13 September 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Asia Cup 2025: भारत पाकिस्तान मैच को लेकर IPL चेयरमैन का बड़ा बयान, बताया किन कारणों से खेल रही टीम इंडिया यह मुकाबला

भारत पाकिस्तान मैच को लेकर IPL चेयरमैन का बड़ा बयान, बताया किन कारणों से खेल रही टीम इंडिया यह मुकाबला

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
लोग क्यों करते हैं रिलेशनशिप में चीटिंग? जानिए 6 बड़ी वजहें

लोग क्यों करते हैं रिलेशनशिप में चीटिंग? जानिए 6 बड़ी वजहें

20 रुपए से भी सस्ती ये चीजें हैं Diabetes की पक्की दुश्मन, महीनों से बढ़ा Sugar Level भी होगा कंट्रोल

20 रुपए से भी सस्ती ये चीजें हैं Diabetes की पक्की दुश्मन, महीनों से बढ़ा Sugar Level भी होगा कंट्रोल

क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान! इन गलतियों से हो सकता है भारी नुकसान

क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान! इन गलतियों से हो सकता है भारी नुकसान

Homeस्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

Asia Cup 2025: भारत पाकिस्तान मैच को लेकर IPL चेयरमैन का बड़ा बयान, बताया किन कारणों से खेल रही टीम इंडिया यह मुकाबला

India vs Pakistan: एशिया कप 2025 में भारत-पाक मैच को लेकर आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने अपना रुख साफ किया है. बीसीसीआई अध्यक्ष के चुनाव पर भी धूमल ने प्रतिक्रिया दी.

Latest News

राजा राम

Updated : Sep 12, 2025, 10:53 PM IST

Asia Cup 2025: भारत पाकिस्तान मैच को लेकर IPL चेयरमैन का बड़ा बयान, बताया किन कारणों से खेल रही टीम इंडिया यह मुकाबला

India vs Pakistan

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

India vs Pakistan: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले से पहले आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल का बयान सामने आया है. धूमल ने साफ कहा कि सरकार ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है. टीम इंडिया पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेगी, लेकिन एसीसी और आईसीसी टूर्नामेंटों में मैच खेलना होगा. हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पर मैच को लेकर विरोध भी देखा जा रहा है. 

14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान आमने-सामने

यूएई में चल रहे एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे. इस हाई-वोल्टेज मुकाबले से पहले आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट को लेकर अपनी स्थिति साफ कर दी है. धूमल ने बताया कि टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेगी. लेकिन अगर एसीसी (Asian Cricket Council) या आईसीसी (International Cricket Council) टूर्नामेंट होगा, तो भारतीय टीम को उसमें भाग लेना ही होगा. उन्होंने कहा कि बीसीसीआई सरकार की सलाह पर ही कदम उठाएगा. 

भारत-पाक मैच को लेकर बहस तेज

दरअसल, यह बयान ऐसे समय में आया है जब अप्रैल महीने में पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया था. भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा गुस्सा भी देखने को मिला. ऐसे माहौल में भारत-पाक मैच को लेकर बहस तेज है.  बीसीसीआई अध्यक्ष के चुनाव पर भी धूमल ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के भीतर नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि अगला अध्यक्ष कौन होगा. 

यह भी पढ़ें: Asia Cup 2025: अभिषेक शर्मा की कमाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, नेटवर्थ का आंकड़ा कर देगा हैरान

स्पॉन्सरशिप को लेकर क्या कुछ कहा? 

स्पॉन्सरशिप को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाए जाने के बाद ड्रीम 11 का करार खत्म हो गया है. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि नया स्पॉन्सर खोजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अगले दो से तीन हफ्तों में इसका ऐलान हो जाएगा. 

पीटीआई इनपुट 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
लोग क्यों करते हैं रिलेशनशिप में चीटिंग? जानिए 6 बड़ी वजहें
लोग क्यों करते हैं रिलेशनशिप में चीटिंग? जानिए 6 बड़ी वजहें
20 रुपए से भी सस्ती ये चीजें हैं Diabetes की पक्की दुश्मन, महीनों से बढ़ा Sugar Level भी होगा कंट्रोल
20 रुपए से भी सस्ती ये चीजें हैं Diabetes की पक्की दुश्मन, महीनों से बढ़ा Sugar Level भी होगा कंट्रोल
क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान! इन गलतियों से हो सकता है भारी नुकसान
क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान! इन गलतियों से हो सकता है भारी नुकसान
न भ्रष्टाचार, न रिश्वतखोरी, अब चुटकियों में होगा काम... इस देश ने बनाया दुनिया का पहला AI मंत्री
न भ्रष्टाचार, न रिश्वतखोरी, अब चुटकियों में होगा काम... इस देश ने बनाया दुनिया का पहला AI मंत्री
Kitchen Hacks: गर्म तवे पर 1 रुपये का शैंपू डालने से क्या होता है? रिजल्ट देख चौंक जाएंगे आप
गर्म तवे पर 1 रुपये का शैंपू डालने से क्या होता है? रिजल्ट देख चौंक जाएंगे आप
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE