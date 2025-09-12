Asia Cup 2025: भारत पाकिस्तान मैच को लेकर IPL चेयरमैन का बड़ा बयान, बताया किन कारणों से खेल रही टीम इंडिया यह मुकाबला

India vs Pakistan: एशिया कप 2025 में भारत-पाक मैच को लेकर आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने अपना रुख साफ किया है. बीसीसीआई अध्यक्ष के चुनाव पर भी धूमल ने प्रतिक्रिया दी.

India vs Pakistan: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले से पहले आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल का बयान सामने आया है. धूमल ने साफ कहा कि सरकार ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है. टीम इंडिया पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेगी, लेकिन एसीसी और आईसीसी टूर्नामेंटों में मैच खेलना होगा. हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पर मैच को लेकर विरोध भी देखा जा रहा है.

14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान आमने-सामने

यूएई में चल रहे एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे. इस हाई-वोल्टेज मुकाबले से पहले आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट को लेकर अपनी स्थिति साफ कर दी है. धूमल ने बताया कि टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेगी. लेकिन अगर एसीसी (Asian Cricket Council) या आईसीसी (International Cricket Council) टूर्नामेंट होगा, तो भारतीय टीम को उसमें भाग लेना ही होगा. उन्होंने कहा कि बीसीसीआई सरकार की सलाह पर ही कदम उठाएगा.

#WATCH | Delhi | On India vs Pakistan match in Asia Cup 2025, IPL Chairman Arun Dhumal says, "I wish the Indian team all the best for the Asia Cup. The government has clarified its position that when it comes to bilateral, we are not going to play against Pakistan. But when you… pic.twitter.com/iMvjIRFEud — ANI (@ANI) September 12, 2025

भारत-पाक मैच को लेकर बहस तेज

दरअसल, यह बयान ऐसे समय में आया है जब अप्रैल महीने में पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया था. भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा गुस्सा भी देखने को मिला. ऐसे माहौल में भारत-पाक मैच को लेकर बहस तेज है. बीसीसीआई अध्यक्ष के चुनाव पर भी धूमल ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के भीतर नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि अगला अध्यक्ष कौन होगा.

यह भी पढ़ें: Asia Cup 2025: अभिषेक शर्मा की कमाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, नेटवर्थ का आंकड़ा कर देगा हैरान

स्पॉन्सरशिप को लेकर क्या कुछ कहा?

स्पॉन्सरशिप को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाए जाने के बाद ड्रीम 11 का करार खत्म हो गया है. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि नया स्पॉन्सर खोजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अगले दो से तीन हफ्तों में इसका ऐलान हो जाएगा.

पीटीआई इनपुट

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.