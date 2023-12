IPL 2024 Auction: मिचेल स्टार्क बने इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, पैट कमिंस के लिए SRH ने पानी की तरह बहाया पैसा

डीएनए हिंदी: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 के लिए खिलाड़ियों की ऑक्शन दुबई के कोका कोला एरिना में हुआ. यह पहला मौका है जब ऑक्शन भारत के बाहर हुआ. बीसीसीआई की प्रेस रिलीज के अनुसार, 1166 खिलाड़ियों ने ऑक्शन के लिए अपने नाम रजिस्टर किया था. जिसमें से 333 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है. इनमें से 214 भारतीय थे. वहीं 119 खिलाड़ी विदेशी थे. दो एसोसिएट देश के खिलाड़ी भी शॉर्टलिस्ट लिस्ट में थे.

IPL 2024 Auction Update:

Mohammad Nabi को MI ने खरीदा

अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी को मुंबई इंडियंस ने 1.5 करोड़ में खरीदा तो वेस्टइंडीज के विकेटकीपर बल्लेबाज शाई होप को दिल्ली कैपिटल्स ने 75 लाख में खरीदा.

दूसरे सेट में भी स्मिथ को नहीं मिली खरीदार

पहले सेट में अनसोल्ड रहने वाले ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को दूसरे सेट में भी कोई खरीदार नहीं मिला. जबकि लॉकी फॉर्गुसन को RCB ने 2 करोड़ में खरीद लिया.

राइली रूसो को पंजाब किंग्स ने खरीदा

पहले सेट में राइली रूसो पर किसी भी फ्रेंचाइजी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई लेकिन दूसरे सेट में उनके लिए पंजाब और दिल्ली ने दिलचस्पी दिखाई और बोली 7 करोड़ के पार पहुंच गई. आखिर में उन्हें पंजाब किंग्स ने 8 करोड़ में खरीद लिया.

मनिष पांडे को KKR ने खरीदा

ऑक्शन के पहले सेट में अनसोल्ड रहने वाले मनिष पांडे को केकेआर ने बेस प्राइज रिवाइज्ड करने के बाद 50 लाख में खरीद लिया.

श्रीलंका के नुवान तुषारा को MI ने खरीदा

श्रीलंका के नुवान तुषारा को मुंबई इंडियंस ने 4.8 करोड़ में खरीदा है. श्रीलंका के लिए तुषारा ने सिर्फ 5 टी20 मैच खेले हैं और 6 विकेट हासिल किया है.

ऑस्ट्रेलिया ने स्पेंशर जॉनसन को मिले 10 करोड़

ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ दो टी20 मैच खेलने वाले स्पेशंर जॉनसन को गुजरात टाइटंस ने 10 करोड़ में खरीदा. जेय रिचर्डसन को दिल्ली कैपिटल्स ने 5 करोड़ में खरीदा.

रासी वान डर डुसेन रहे अनसोल्ड

साउथ अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज रासी वान डर डुसेन को कोई खरीदार नहीं मिला तो न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल भी अनसोल्ड रहे. टॉम करन को 1.50 करोड़ में RCB ने खरीदा.

न्यूजीलैंड के कॉलिन मुनरो को नहीं मिला खरीदार

कॉलिन मुनरो ने टी20 में 10 हजारे से ज्यादा रन बनाए हैं लेकिन वह न्यूजीलैंड की टीम से लंबे से समय से बाहर है और ऑक्शन में भी उन्हें किसी ने भी नहीं खरीदा.

यश दयाल को RCB ने 5 करोड़ में खरीदा

यश दयाल के एक ओवर में 5 छक्के लगाकर रातों रात स्टार बनने वाले यश दयाल को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 5 करोड़ में खरीदा है.

कुमार कुशाग्र को दिल्ली ने खरीदा

झारखंड के विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र को दिल्ली कैपिटल्स ने 7.20 करोड़ में खरीदा है. 19 साल के इस युवा बल्लेबाज ने 11 टी20 घरेलू मैच खेला है.

मेरठ के समीर रिजवी को चेन्नई ने 8.4 करोड़ में खरीदा

अंडर 19 और इंडिया बी टीम के लिए खेलने वाले मेरठ के समीर रिजवी को चेन्नई सुपर किंग्स ने 8.4 करोड़ में खरीदा. उन्होंने अब तक 11 टी20 घरेलू मुकाबलों में 295 रन बनाए हैं.

विदर्भ के शुभम दुबे हुए मालामाल

5.80 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स ने शुभम दुबे को खरीदा. दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स ने बोली लगाई लेकिन आखिर में राजस्थान ने बाजी मार ली.

मिचेल स्टार्क IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी

कोलकाता नाइट राइडर्स ने स्टार्क को 24.75 करोड़ में खरीदा. इससे पहले दिल्ली, गुजरात और मुंबई ने भी बोली लगाई लेकिन कोलकाता ने आखिरी तक पीछे नहीं हटी और स्टार्क को खरीद कर ही दम लिया.

लखनऊ और RCB ने शिवम मावी में दिखाई दिलचस्पी

शिवम मावी को लखनऊ सुपर जाइंट्स ने 6.40 करोड़ में खरीद लिया. शुरुआत में रॉयल चैलैंजर्स बैंगलोर ने भी बोली लगाई लेकिन 6 करोड़ के पार पहुंचते ही बोली से अपना हाथ खींच लिया.

उमेश यादव के लिए हैदराबाद और गुजरात ने लगाई बोली

भारतीय टीम से बाहर चल रहे उमेश यादव के लिए गुजरात टाइटंस और हैदराबाद सनराइजर्स ने शुरुआती बोली लगाई. बाद में दिल्ली कैपिटल्स भी शामिल हुई और दो करोड़ के बेस प्राइज वाले उमेश यादव को गुजरात टाइटंस ने 5.80 करोड़ में खरीद लिया.

अल्जारी जोसेफ के लिए बैंगलोर और लखनऊ के बीच हुई टक्कर

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जाइंट्स के बीच टक्कर देखने को मिली और दोनों ने ही बिड को 11 करोड़ के पार पहुंचा दिया. आखिरी में बैंगलोर ने 11.50 करोड में अल्जारी जोसेफ को खरीद लिया.

ट्रिस्टन स्टब्स को दिल्ली ने खरीदा

साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स को दिल्ली कैपिटल्स ने और केएस भरत को केकेआर ने बेस प्राइज में खरीदा.

क्रिस वोक्स को पंजाब किंग्स ने खरीदा

इंग्लैंड के क्रिस वोक्स को पंजाब किंग्स ने 4.20 करोड़ में खरीद लिया. बोक्स के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी बोली लगाए लेकिन जैसे ही बिड 4 करोड़ के पार कई केकेआर ने हाथ खींच लिया और वोक्स पंजाब किंग्स के हो गए.

CSK की जर्सी पहनेंगे डेरिल मिचेल

पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स ने न्यूजीलैंड के इस ऑलराउंडर के लिए बोली लगाई और दोनों ने बीड को 6 करोड़ के पार पहुंचाया. इसके बाद भी दोनों फ्रेंचाइजी बोली लगाती रहीं और बोली 10 करोड़ के पार पहुंच गई. इसके बाद दिल्ली बिड से बाहर हुई तो चेन्नई ने बोली लगानी शुरू की और बोली 14 करोड़ पर पहुंच गई. इसके बाद पंजाब ने बोली लगाने से मना किया और चेन्नई सुपर किंग्स के हो गए डेरिल मिचेल.

हर्षल पटेल हुए मालामाल

गुजरात और लखनऊ सुपर जाइंट्स को पछाड़कर पंजाब किंग्स ने हर्षल पटेल को 11.75 करोड़ में खरीदा.

जेराल्ड कोएट्जे को MI ने खरीदा

साउथ अफ्रीका के जेराल्ड कोएट्जे को मुंबई इंडिंयस ने 5 करोड़ में खरीदा.

IPL 2024 Auction की सबसे बड़ी बोली

पैट कमिंस के लिए मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच बीड देखने को मिली. चेन्नई सुपर किंग्स ने 4.80 करोड़ पर बोली लगाई तो मुंबई ने बिड नहीं लगाई और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने बोली को 5 करोड़ के पार पहुंचाया. इसके बाद सनराइजर्स ने बोली को 8 करोड़ के पार पहुंचाया. इसके बाद बैंगलोर और सनराइजर्स के बीच रिकॉर्ड बोली देखने को मिली और आखिरी में सनराइजर्स ने 20.50 करोड़ में पैट कमिंस को खरीद लिया.

शार्दुल ठाकुर की घर वासपी

भारतीय टीम के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 करोड़ में खरीद लिया है. उनके लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने भी बोली लगाई लेकिन आखिरी में चेन्नई ने अपने खिलाड़ी को ऑक्शन में खरीद लिया.

रचिन रविंद्र को CSK ने खरीदा.

न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रविंद्र के लिए चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स ने शुरुआती बोली लगाई. बाद में इसमें पंजाब किंग्स में शामिल हुई लेकिन 1.80 करोड़ में चेन्नई ने इस खिलाड़ी को अपने साथ जोड़ लिया.

वनिंदु हसरंगा को SRH ने खरीदा

श्रीलंकाई स्पिनर वनिंदु हसरंगा को सनराइजर्स हैदराबाद ने उनके बेस प्राइज 1.5 करोड़ में खरीदा. हसरंगा के लिए किसी और टीम ने बोली नहीं लगाई.

अब तक की सबसे बड़ी खरीद

रोवमैन पॉवेल- 7.40 करोड़, राजस्थान रॉयल्स

ट्रेविस हेड- 6.8 करोड़, चेन्नई सुपर किंग्स

हैरी ब्रुक- 4 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स

हेड को SRH ने खरीदा

वर्ल्डकप 2023 के फाइनल में मैच जिताऊ पारी खेलने वाले ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को सनराइजर्स हैदराबाद ने 6.8 करोड़ में खरीद लिया है. स्टीव स्मिथ और करुण नायर को नहीं मिला कोई खरीददार. मनिष पांडे भी रहे अनसोल्ड.

ट्रेविस हेड के लिए चेन्नई और हैदराबाद भिड़े

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड के लिए चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदारबाद भिड़ी हुई है. हेड का ब्रेस प्राइस 2 करोड़ है. उनकी बोली 6 करोड़ के पार पहुंच गई है.

हैरी ब्रूक को दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा

इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज हैरी ब्रूक को दिल्ली कैपिटल्स ने 4 करोड़ में खरीद लिया है. उनका ब्रेस प्राइस 2 करोड़ था. ब्रूक पिछले सीजन 13.25 करोड़ में बिके थे.

राइली रुसो को नहीं मिला खरीदार

साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज राइल रुसो को कोई खरीदार नहीं मिला. उन्होंने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रखा था.

रोवमन पॉवेल 7 करोड़ 40 लाख में बिके

ऑक्शन की शुरुआत पहले कैप्ड बल्लेबाजों से हुई. रोवमन पॉवल आईपीएल 2024 ऑक्शन में बिकने वाले पहले खिलाड़ी बने. 1 करोड़ बेस प्राइस वाले पॉवेल के लिए केकेआर ने पहली बोली लगाई. राजस्थान रॉयल्स ने बोली कूदते हुए 7 करोड़ 40 लाख में पॉवेल को खरीद लिया. वेस्टइंडीज का यह ऑलराउंडर सीपीएल में बारबेडोस रॉयल्स के लिए खेलता है.

पहले घंट में 70 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली

ऑक्शनर मल्लिका सागर ने ऐलान किया कि पहले घंटे में 70 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी.

खिलाड़ियों की उपलब्धता पर IPL ने दी जानकारी

ऋषभ पंत ऑक्शन टेबल पर बैठेंगे

दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ऑक्शन टेबल पर बैठेंगे. वह रिकी पोटिंग के साथ खिलाड़ियों पर दांव लगाते दिखेंगे. आईपीएल इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है, जब कोई मौजूदा कप्तान या खिलाड़ी ऑक्शन टेबल पर बैठेगा. पंत कार दुर्घटना में चोटिल होने के कारण फिलहाल क्रिकेट से दूर हैं और रिकवरी कर रहे हैं. उनके आईपीएल 2024 में खेलने की संभावना है.

