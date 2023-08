MI Vs RR: यशस्वी जायसवाल ने बल्ले से मचाया कहर, अपने शहर में दे दिया मुंबई इंडियंस को जोरदार सदमा

डीएनए हिंदी: मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स (MI Vs RR) के बीच वानखेड़े में चल रहे मुकाबले में यशस्वी जायसवाल अपने प्रदर्शन से छा गए हैं. उन्होंने अपने आईपीएल करियर का पहला शतक लगाया है. अपनी 124 रनों की पारी में उन्होंने मुंबई के गेंदबाजों की खूब धुनाई की. सोशल मीडिया पर इस युवा खिलाड़ी की शानदार इनिंग की खूब तारीफ हो रही है. कुछ फैंस तो उन्हें टीम इंडिया के भविष्य का सितारा भी बता रहे हैं. राजस्थान रॉयल्स ने वानखेड़े में जीत के लिए मुंबई को 213 रनों का लक्ष्य दिया है.

राजस्थान रॉयल्स ने यूं की यशस्वी की तारीफ

राजस्थान रॉयल्स ने इस मैच के हीरो यशस्वी जायसवाल की तारीफ करते हुए ट्वीट किया, 'अपनी पूरी जिंदगी मुंबई में क्रिकेट खेलने वाले इस खिलाड़ी ने मुंबई के खिलाफ आईपीएल का पहला शतक जड़ा है.' घरेलू क्रिकेट में यशस्वी मुंबई की ओर से खेलते हैं.

Played all his cricket in Mumbai. And gets his first IPL ton in Mumbai. A full circle for Yashasvi Jaiswal! 💯 pic.twitter.com/Ih20R1JXur

यह भी पढे़ं: विराट कोहली ने अपने पार्टनर के साथ शेयर की तस्वीर, अनुष्का नहीं किसी और के साथ रन मशीन कर रहे मजे

मुंबई इंडियंस ने भी यशस्वी जायसवाल की तारीफ करते हुए ट्वीट किया है. मुंबई के खिलाड़ी के शानदार प्रदर्शन की तारीफ तो बनती ही है.

यह भी पढ़ें: CSK Vs PBKS: आखिरी गेंद पर कैसे सिकंदर रजा ने पलटा गेम, देखें चेन्नई के फैंस के बीच छाई कैसी मायूसी

पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने युवा ओपनर की तारीफ करते हुए कहा कि यह आईपीएल की सबसे शानदार सेंचुरी में से एक है.

Jai Sawaal ka nahi koi Jawaab.

One of the finest hundreds you will see, 124 when the next best is extras with 25. Great temperament, Yashasvi Jaiswal is bawaal . #MIvRR pic.twitter.com/0mcx411kBM