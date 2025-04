IPL 2025: इंडियन प्रमीयर लीग के 18 वें सीजन में वों सबकुछ देखने को मिल रहा है जिसके लिए आईपीएल जाना जाता हैं. गुजरात के खिलाफ जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडिय में राजस्थान के उभरते हुए युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 35 गेंदों ने 100 रन ठोक दिए. वैभव की इस सेंचुरी ने सभी को प्रभावित किया है पूरे देश के लोग वैभव के लिए तालियां बजा रहे हैं और उन्हें सुभकामनाएं दे रहे हैं. इस शतक के बाद वैभव के पिता का भी भावुक कर देने वाला वयान सामने आया हैं. महज 14 साल की उम्र में वैभव का यह शतक न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय बन गया है.

वैभव के पिता का भावुक कर देने वाला बयान

वैभव सूर्यवंशी के पिता संजीव सूर्यवंशी ने बेटे के शतक के बाद बयान जारी करते हुए कहा है कि ‘हम बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी का दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने वैभव के हुनर को पहचाना और लगातार उसे अवसर प्रदान करते रहे. उनकी दूरदृष्टि और समर्थन के बिना यह संभव नहीं हो पाता.' उन्होंने आगे कहा, ‘हम राहुल द्रविड़ सर के भी आभारी हैं, जिन्होंने वैभव की प्रतिभा को पहचानकर राजस्थान रॉयल्स से खेलने का मौका दिया. वैभव ने अपने खेल से दुनिया को दिखा दिया कि बिहार की मिट्टी में कितनी प्रतिभा छिपी है. आज बिहार का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। हम सभी परिवारजन और पूरे बिहारवासी इस उपलब्धि से गर्वांवित हैं.’

