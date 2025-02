के अनुसार आईपीएल 2025 की शुरुआत मार्च के तीसरे हफ्ते से होगी. इस सीजन हर टीम अगला ही रुप में नजर आने वाली हैं.

क्योंकि मेगा ऑक्शन में बहुत उठा-पटक देखने को मिली है. आइए आप को बताते हैं कि आईपीएल के 18वें सीजन का पहला मुकाबला कब और किस टीम के बीच खेला जाएगा.

कब और कहां खेला जाएगा पहला मुकाबला

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल 2025 सीजन का पहला मुकाबला 22 मार्च को गत विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा.

वही दूसरा मैच पिछले सीजन की उपविजेता सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच 23 मार्च को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

IPL 2025 UPDATES (Cricbuzz):



- RCB Vs KKR on 22nd March.

- SRH Vs RR on 23rd March.

- RR Vs KKR on 26th and RR Vs CSK on 30th March in Guwahati.

- Dharamshala likely to host 3 matches.

- Qualifier 1 & Eliminator in Hyderabad.

- Final on 25th May in Kolkata. pic.twitter.com/Rp3vhkpi1w