SRH vs MI: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए भयावह आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है. इस हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए. इस त्रासदी के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए, इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का आज होने वाला मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला एक गंभीर और संवेदनशील माहौल में खेला जाएगा. दोनों टीमों के खिलाड़ी और अंपायर काली पट्टी पहनकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे. यह मैच आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.

पहलगाम में हुए आतंकी हमले की पीड़ा सिर्फ जम्मू-कश्मीर तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश ने इस दुख को महसूस किया. इस दर्दनाक घटना को ध्यान में रखते हुए, आज के IPL मुकाबले में विशेष श्रद्धांजलि दी जाएगी. मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के सभी खिलाड़ी और अंपायर काली पट्टी पहनेंगे. मैच शुरू होने से पहले एक मिनट का मौन रखा जाएगा. मैच में आमतौर पर दिखने वाली आतिशबाज़ी और चीयरलीडर्स की प्रस्तुति को भी रद्द कर दिया गया है.

ट्विटर पर क्रिकेट रिपोर्टर मुफद्दल वोहरा ने इस बारे में जानकारी दी कि आज का मैच पूरी तरह सादगी और सम्मान के साथ खेला जाएगा. हमले की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आतंकियों ने सेना की वर्दी में आकर लोगों की पहचान पूछी और धार्मिक आधार पर निशाना बनाकर गोलीबारी की. इस हमले में नेपाल और यूएई के दो विदेशी पर्यटक भी मारे गए.

