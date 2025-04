Rishabh Pant: आईपीएल 2025 में एक और रोमांचक मुकाबला तब चर्चा में आ गया जब लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एक बार फिर शून्य पर आउट हो गए. पंत को एलएसजी ने 27 करोड़ रुपये की भारी रकम में टीम में शामिल किया था, लेकिन उनका प्रदर्शन अब तक उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है. मंगलवार को खेले गए मुकाबले में पंत आखिरी ओवर में बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन दूसरी ही गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट गए. इस हार के बाद सोशल मीडिया पर उनका जमकर मजाक उड़ाया गया और फैंस ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी रकम किस बात की दी गई है.

ऋषभ पंत की खराब फॉर्म से नाराज फैंस ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जमकर भड़ास निकाली. एक यूज़र ने लिखा, आयुष बदोनी और अब्दुल समद के पीछे छिपकर पंत खुद को बचा रहे हैं. वहीं कई फैंस ने ये भी कहा कि पंत को 27 करोड़ रुपये टीम को वापस कर देने चाहिए क्योंकि उन्होंने प्रदर्शन से कुछ नहीं दिखाया.

Rishabh pant should return his 27 crore to Goenka pic.twitter.com/6fzzgvpcoy