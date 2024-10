आईपीएल 2025 से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स और टीम के कप्तान केएल राहुल का साथ छूट गया है. दरअसल, आईपीएल 2025 को लेकर सभी टीमों अपने खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज कर रही हैं. वहीं लखनऊ की टीम ने राहुल को रिलीज कर दिया है, जबकि निकोलस पूरन को रिटेन किया है. केएल राहुल अब आईपीएल 2025 के लिए ऑक्शन में नजर आएंगे, जहां उनपर काफी बड़ी बोली लग सकती है. आइए जानते हैं कि एलएसजी और राहुल के रास्ते क्यों अलग हए हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केएल राहुल ने खुद एलएसजी का खेमा छोड़ दिया है. लखनऊ सुपर जायंट्स राहुल की रिटेन करने के लिए इच्छुक थी, लेकिन स्टार क्रिकेटर ने इसपर हामी नहीं भरी. वहीं कई बड़ी टीमों राहुल को अपनी टीम में शामिल करने के लिए अप्रोच कर रही है, जिसमें आरसीबी, सीएसके और जीटी टीमें शामिल हैं. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल को ऑक्शन से पहले ही कोई टीम अपनी टीम में शामिल करेंगी या राहुल पर नीलामी में करोड़ों की बोली लगती है.

