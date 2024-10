5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2025 के लिए अपनी रिटेशन लिस्ट जारी कर दी है. टीम ने रोहित शर्मा से लेकर हार्दिक पांड्या तक इन प्लेयर्स को रिटेन किया है. वहीं एमआई ने अपने रिटेन किए गए 5 खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात कर दी है. मुंबई ने अपने 5 प्लेयर्स पर लगभग 73 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं और साथ ही टीम ने एक भी अनकैप्ड प्लेयर नहीं रिटेन किया है. ऐसे में टीम राइट टू मैच का इस्तामाल करके अनकैप्ड प्लेयर ले सकती है.

रिटेन किए गए प्लेयर्स

मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा को रिटेन किया है. अब टीम के पास एक खिलाड़ी और बचा है. ऐसे में टीम ने अनकैप्ड प्लेयर को रिटेन नहीं किया है, तो टीम अब ऑक्शन में राइट टू मैच का इस्तमाल करके चुन सकते हैं. अब देखना ये दिलचस्प होगा कि टीम किस अनकैप्ड प्लेयर को टीम में शामिल करेगी.

