रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन से पहले अपनी रिटेशन लिस्ट जारी कर दी है. विराट कोहली समेत इन तीन खिलाड़ियों को चुना है. वहीं मैक्सवेल से लेकर फाफ डुप्लेसिस तक सभी प्लेयर्स की छुट्टी हो गई है. आरसीबी ने अपने फैसले से सभी को हैरान कर दिया है. क्योंकि टीम ने सिर्फ तीन प्लेयर्स को ही रिटेन किया है. आइए जानते हैं कि टीम ने तीनों खिलाड़ी कितने रुपये में रिटेन किया है.

विराट कोहली बने आईपीएल के सबसे महंगे भारतीय

आरसीबी ने विराट कोहली को 21 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया है. वहीं विराट कोहली आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हो गए हैं. क्योंकि इससे पहले आईपीएल इतिहास में कभी भी कोई भारतीय को इतनी मोटी रकम नहीं मिली है. वहीं अब विराट कोहली सबसे मंहगे पहले भारतीय बन गए हैं.

🗣 𝑶𝑭𝑭𝑰𝑪𝑰𝑨𝑳 𝑨𝑵𝑵𝑶𝑼𝑵𝑪𝑬𝑴𝑬𝑵𝑻: #IPL2025 Retentions🔥



Make way for the flag bearers of Royal Challengers Bengaluru. Introducing our first inductees to RCB’s Class of 2025! ❤️‍🔥



Roll No. 1️⃣8️⃣: Virat Kohli 👑

Roll No. 9️⃣7️⃣: Rajat Patidar 🌟

Roll No. 1️⃣0️⃣3️⃣: Yash Dayal