तीन बार की चैंपियन टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी रिटेन लिस्ट जारी कर दी है. हालांकि टीम ने एक हैरान करने वाला फैसला भी लिया है. पिछली बार चैंपियन बनाने वाले कप्तान श्रेयस अय्यर की टीम ने छुट्टी कर दी है. वहीं आंद्रे रसेल से लेकर हर्षित राणा तक इन प्लेयर्स को रिटेन किया है. हालांकि टीम ने सभी 6 प्लेयर्स को रिटेन कर लिया है. आइए जानते हैं कि टीम ने किन प्लेयर्स पर भरोसा दिखाया है.

ये खिलाड़ी हुए रिटेन

कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने 6 प्लेयर्स को रिटेन कर लिया है. केकेआर ने सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल किया है. इसमें से केकेआर ने रमनदीप को बतौर अनकैप्ड प्लेयर चुना है. हालांकि हर्षित राणा ने भी डेब्यू नहीं किया है, लेकिन वो डेब्यू कर सकते हैं.

