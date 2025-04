Nick-name of Vaibhav Suryavanshi: आईपीएल 2025 के 47वें मैच में राजस्थान के युवा खिलाड़ी वैभव सू्र्यवंशी ने जो कर दिखाया है उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी. बीते सोमवार को हुए मैच के बाद सभी की जुबान पर वैभव सूर्यवंशी का नाम है. वैभव ने राजस्थान रॉयल्स के लिए 200 रनों का पीछा करते हुए केवल 30 गेंद में 101 रनों की पारी खेली. 14 साल के वैभव को उनकी इस पारी ने आईपीएल में शतकवीर बना दिया. वैभव की इस शानदार पारी को 11 छक्कों और 7 चौंको का साथ मिला. वैभव की इस पारी के बाद आईपीएल के इतिहास में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा.

क्या है वैभव का नया नाम

इस पारी के बाद आईपीएल और उनके फैंस वैभव को अलग-अलग नामों से बुला रहे हैं. कोई उन्हें किंग-प्रिंस कह रहा है तो कोई उन्हें शतकवीर वीर कर रहे हैं. इनता ही नहीं उनकी इस पारी के बाद कई महान क्रिकेटर्स और फिल्मी सितारें उन्हें बधाई दे रहे हैं. कई लोग लिख रहे है कि अब भारतीय क्रिकेट का भविष्य उज्जवल हैं. वैभव ने महज 17 गेंद पर फिफ्टी ठोक दी थी. उन्होंने ईशांत शर्मा के ओवर में 28 रन बटोरे थे. उनके इस साहसिक शतक के लिए आईपीएल की ओर से उन्हें ‘बॉस बेबी’ का नाम दिया गया है.

VAIBHAV SURYAVANSHI - THE BABY BOSS.



