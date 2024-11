भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने आईपीएल इतिहास रच दिया है. दरअसल, पंत आईपीएल इतिहास के सबसे मंहगे खिलाड़ी बन गए हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनपर नवाबों वाली बोली लगा दी है और दिल्ली कैपिटल्स के होश उड़ा दिए हैं. ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले श्रेयस अय्यर ने इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया था. लेकिन कुछ ही मिनटों में इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और नवंबर वन का ताज पहन लिया है.

पंत पर लगा नवाबों का दांव

लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत पर 27 करोड़ रुपये की बोली लगाई है. इससे पहले इतिहास में भी कभी ऐसा नहीं हुआ है. इसी नीलामी में कुछ समय पहले श्रेयस अय्यर ने 26.75 करोड़ में बिके थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में पंत ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया. अब ऋषभ पंत आईपीएल में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं.

🚨RECORD ALERT🚨



Rishabh Pant BECOMES THE MOST EXPENSIVE INDIAN PLAYER IN IPL HISTORY!!!



27 Cr For LSG 🔥🔥#IPLAuction #IPLAuction2025 #IPL2025 #RishabhPant pic.twitter.com/u8zCPt9dcq