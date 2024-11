आईपीएल 2025 में केएल राहुल पर उम्मीदों के हिसाब से पैसा नहीं लगा है. हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच उन्हें लेकर भिड़ंत चल रही थी. ऐसा लग रहा था कि केकेआर या आरसीबी में से कोई एक उन्हें अपनी टीम में शामिल करेगा. लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने बीच मुकाबले में एंट्री मारी और बाजी अपने नाम कर ली. हालांकि अब ऐसा भी हो सकता है कि दिल्ली राहुल की कप्तानी भी सौंप दें. आइए जानते हैं कि राहुल को कितने करोड़ रुपये मिले हैं.

दिल्ली ने राहुल पर लगाया बड़ा दांव

आईपीएल 2025 नीलामी से पहले ऐसा लग रहा था कि केएल राहुल पर 20 करोड़ से ज्यादा की बोली लगेगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 14 करोड़ रुपये में खरीदा है. हालांकि 14 करोड़ रुपये भी भारी रकम होती है. ऐसे में अब वो पंत की जगह दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी कर सकते हैं.

इससे पहले केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे थे. हालांकि उन्होंने अपनी कप्तानी में एलएसजी को पहले सीजन टॉप 4 में पहुंचाया था और फिर दूसरे सीजन टॉप 6 में रहे थे. हालांकि पिछले सीजन एलएसजी के मालिक के साथ राहुल के कहा-सुनी भी हो गई थी, जिसके बाद से ऐसा लग रहा था कि वो टीम का साथ छोड़ देंगे.

