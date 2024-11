आईपीएल 2025 को लेकर रोमांच धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है और साथ ही सभी टीमों ने अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली है. इस बार नीलामी 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब के जेद्दा शहर में आयोजित होगी. इससे पहले सभी टीमों ने अपने रिटेन-रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई चौकाने वाले फैसले भी देखे गए हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी रिलीज लिस्ट जारी कर दी है. हालांकि टीम ने सिर्फ 3 ही प्लेयर्स को रिटेन किया है. मैक्सवेल से लेकर सिराज और डुप्लेसिस तक सभी खिलाड़ियों को टीम ने रिलीज कर दिया है. वहीं ग्लेन मैक्सवेल ने रिलीज होने के बाद दिल छू लेने वाली बात की है.

ग्लेन मैक्सवेल ने आईपीएल 2025 में आरसीबी की रिटेनशन को लेकर कहा, मुझे मो बोबट और एंडी फ्लावर का फोन आया था. उन्होंने मुझे बताया कि क्यों मुझे रिटेन नहीं किया. ये काफी अच्छा अनुभव था. हमने लगभग 30 मिनट तक बातचीत की. वो क्या उम्मीद कर रहे थे, मैं इससे बहुत खुश था. मैं चाहता हूं कि हर टीम आरसीबी की तरह करें. इससे टीम और खिलाड़ी के बीत रिश्ते काफी बेहतर होंगे. मैं ये नहीं कहूंगा कि अब मैं आरसीबी की ओर से नहीं खेलूंगा. मैं दोबारा फिर आरसीबी में वापस आना चाहूंगा. आरसीबी एक जबरदस्त टीम है और मैंने टीम के साथ काफी समय बिताया.

Glenn Maxwell said, "RCB called me and talked about retentions. It was a beautiful exit, we ended up talking for half an hour. I was happy with it, I wish every team would do this, it'll make relationships better. I'd love to be back at RCB". (Around The Wicket). pic.twitter.com/zXi1V1qBT3