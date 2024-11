आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन के सेट 1 में सबसे पहले अर्शदीप सिंह का नाम आया, जिसपर टीमों ने भारी रकम लगाई. हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान के बीच भिड़ंत हुई. लेकिन उसके बाद पंजाब किंग्स की एंट्री हुई है और फिर टीम ने राइट टू मैच के तहत 18 करोड़ रुपये में अपनी टीम ले लिया है. पंजाब ने अर्शदीप पर एक बड़ा दांव लगाया है. हालांकि इससे पहले भी अर्शदीप पंजाब के लिए आईपीएल खेल चुके हैं और दमदार प्रदर्शन भी कर चुके हैं. इसी वजह से टीम ने उनपर भरोसा दिखाया है.

अर्शदीप पर पंजाब ने लगाया दांव

अर्शदीप सिंह पर पंजाब किंग्स ने काफी बड़ा दांव लगाया है. आईपीएल 2024 में अर्शदीप सिंह ने पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हुए काफी अच्छा प्रदर्शन किया था. इसी वजह से पंजाब ने उन्हें जाना नहीं दिया है और राइट टू मैच का इस्तेमाल करते हुए उन्हें 18 करोड़ रुपये में शामिल कर लिया है. एक बार फिर अर्शदीप पंजाब की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे.

Punjab Kings did not retain Arshdeep Singh as first retention for 18 crore.



