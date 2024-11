आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने भारतीय स्टार बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे को 1.50 करोड़ रुपये में खरीदा है. केकेआर में शामिल होते ही रहाणे ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं. दरअसल, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 में पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे का बल्ला आग उगल रहा है. रहाणे घरेलू क्रिकेट में मुंबई की ओर से खेल रहे हैं, जहां वो विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं. केरल और मुंबई के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच खेला गया था, जिसे केरल ने जीत लिया है.

रहाणे का तूफानी अर्धशतक

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 में केरल और मुंबई के बीच मुकाबला खेला गया था. इस मैच में केरल ने पहले बैटिंग करते हुए 234 रन बनाए थे. वहीं मुंबई की टीम 235 रनों की पीछा करते हुए 191 रन ही बना सके. हालांकि मुंबई की ओर से रहाणे ने 35 गेंदों में 194 के स्ट्राइक-रेट से 68 रनों की आतिशी पारी खेली. रहाणे ने इस विस्फोटक पारी में 5 चौके और 4 छक्के भी जड़े हैं.

अजिंक्य रहाणे ने केरल के अलावा महाराष्ट्र के खिलाफ 34 गेंदों में 52 रनों की पारी खेली थी. हाल ही में रहाणे केकेआर का हिस्सा बने है और उसके बाद से उन्होंने लगातार दो विस्फोटक अर्धशतक जड़ा है.

