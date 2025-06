IPL 2025 में मुंबई इंडियंस का सफर खत्म हो चुका है. पंजाब के साथ खेले गए क्वालिफायर मुकाबले में मुंबई को हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद मुंबई के कप्तान हार्दिक पंड्या बेहद निराश नज़र आए. मुंबई के कप्तान के तौर पर ये उनका दूसरा सीज़न था. IPL ने मैच के बाद का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें हार्दिक ज़मीन पर बैठकर रोते नज़र आ रहे हैं.

हार के बाद हार्दिक काफी देर तक ज़मीन पर बैठे रहे. ऐसा लग रहा था कि इस हार ने उन्हें तोड़ दिया है. बाद में जसप्रीत बुमराह ने उन्हें उठाया और संभाला. इसके बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में सूर्य कुमार यादव उन्हें संभालते नज़र आए.

