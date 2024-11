IPL 2025: आईपीएल 2025 (IPL 2025) की मेगा नीलामी के बाद सभी आईपीएल टीमों ने अगले सत्र के लिए अपनी टीम बना ली है. इस मेगा नीलामी में भारत समेत विभिन्न देशों के कुल 577 खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था. इस सूची में कई बांग्लादेशी क्रिकेटर्स (Bangladeshi Players) भी शामिल थे. जेद्दा में दो दिन तक चले इस नीलामी में एक भी बांग्लादेशी क्रिकेटर की बोली नहीं लग सकी. शाकिब अल हसन, मुस्तफिजुर रहमान, लिटन दास और मेहदी हसन मिराज जैसे प्रमुख खिलाड़ी भी नीलामी सूची का हिस्सा थे.हालंकी, उन्हें किसी भी टीम द्वारा नहीं खरीदा गया. नीलामी के दौरान किसी भी फ्रेंचाइजी ने इन खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करने के लिए बोली नहीं लगाई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस ने BCCI पर पक्षपाती रवैया अपनाने का आरोप लगाया.वहीं कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि बांग्लादेश (Bangladesh) में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के कारण ये हुआ है. आइए जानते हैं आखिर क्या कारण बनी जिसके कारण किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल ऑक्शन में नहीं खरीदा गया.

बांग्लादेशी फैंस का विरोध

जैसे ही नीलामी प्रक्रिया पूरी हुई बांग्लादेशी फैंस में निराशा और गुस्सा देखने को मिल रहा है. कई ने इसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) द्वारा बांग्लादेश के प्रति भेदभाव का परिणाम बताया. वहीं, बांग्लादेश में इन दिनों हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर भी कुछ यूजर्स का मानना है कि ये भी एक कारण हो सकता है, जिसकी वजह से बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को नीलामी में कोई तवज्जो नहीं मिली.

🚨🏏 #IPL2025 Shakib Al Hasan represented Bangladesh for the longest time on the IPL stage. He was not picked up in the auction. 👉Next was Mehdi Hasan Miraj. He also failed to generate interest from IPL teams. #ipl2025auction #IPLauctions2025 pic.twitter.com/DN06Hf1f7V

क्या बांग्लादेशी क्रिकेटर्स का खराब प्रदर्शन रहा कारण?

हालांकि, कुछ अन्य प्रशंसकों का कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स का नीलामी में न बिकने का मुख्य कारण उनका हालिया प्रदर्शन है. पिछले कुछ समय में बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वो लय नहीं दिखाई, जिसकी उम्मीद आईपीएल फ्रेंचाइजी करती हैं.बताते चलें आईपीएल के लिए एक अच्छा प्रदर्शन और ताजगी की जरूरत होती है, जो हाल ही में इन खिलाड़ियों में देखने को नहीं मिली है.

🚨🏏 #IPLAuction

The second day of the IPL auction was a disappointment for Bangladesh.



👉Mustafizur Rahman and Rishad Hossain's names came up in the auction, but neither team showed interest. After that Tawheed Hriday, Liton Das and Taskin Ahmed were not called in the… pic.twitter.com/alRUfK5IiV