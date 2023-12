RCB फैन ने बैंगलोर को आईपीएल जिताने के लिए धोनी से मांगी मदद, सीएसके कप्तान ने दिया मजेदार जवाब

डीएनए हिंदी: इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन के लिए बीसीसीआई ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. इसके अलावा आईपीएल 2024 नीलामी को भी पूरा कर लिया हैं, जहां हमें आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी भी देखने को मिला है. आईपीएल 2024 ऑक्शन के बाद एक कार्यक्रम में विराट कोहली वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के डाई-हार्ड फैन ने चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी से आरसीबी को आईपीएल टाइटल जितवाने की मांग कर दी है, जिसके बाद सीएसके कप्तान ने काफी मजेदार जवाब दिया है.

यह भी पढ़ें- अल्जारी जोसेफ पर बैंगलोर ने लगाया बड़ा दाव, कुल 6 प्लेयर्स टीम में किए शामिल, देखें कैसी है आरसीबी की टीम

किसी कार्यक्रम की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें एक डाई-हार्ड आरसीबी फैन सीएसके कप्तान एमएस धोनी से बैंगलोर को आईपीएल खिताब जितवाने के लिए मदद मांग रहा है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो कहता है, "मैं आईपीएल के पिछले 16 सालों से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का डाई-हार्ड फैन हूं. आपने चेन्नई सुपर किंग्स को पांच आईपीएल खिताब जितवाए हैं. मैं चाहता हूं कि आप आएं, आरसीबी को सपोर्ट करें और टीम के लिए एक आईपीएल टाइटल जीतें." हालांकि फैन की इस तरह की मांग के बाद वहां मौजूद सभी लोग जोर-जोर से हंसने लगते हैं.

MS Dhoni's response when one of the RCB fan asked Dhoni to come and support RCB to win a title.



- This is 👏pic.twitter.com/mcvlfrMBwI