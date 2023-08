Yashasvi Jaiswal ने ठोकी IPL की सबसे तेज फिफ्टी, सिर्फ इतनी बॉल पर जड़ी पचासा

डीएनए हिंदी: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) 2023 में आईपीएल की सबसे तेज फिफ्टी (IPL Fastest Fifty) लगी है. ये कारनामा राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaisawal) ने किया है. कोलकाता के इडेन गार्डेंस में खेले जा रहे कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स (Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals) के बीच मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 13 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया. पारी के पहले ही ओवर में उन्होंने 2 छक्के, 3 चौके और एक डबल रन की बदौलत 26 रन बना लिए. अगले 24 रन के लिए उन्होंने 7 गेंद ली और आईपीएल इतिहास की सबसे तेज फिफ्टी ठोक दी. इससे पहले ये रिकॉर्ड केएल राहुल के नाम था, जिन्होंने साल 2018 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पंजाब के लिए खेलते हुए 14 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था.

150 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की ओपनिंग जोड़ी ने धमाकेदार शुरुआत दी. यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर ने पारी की शुरुआत की. जयसवाल ने पहले ही ओवर में 26 रन बटोरे जिसमें 2 छक्के 3 चौके शामिल थे. जायसवाल ने दूसरे ओवर के आखिरी दो गेंद पर छक्का और चौका लगाया. जायसवाल ने शार्दुल ठाकुर की लगातार तीन गेंदों पर तीन चौके लगाए और फिर ओवर की 5वीं गेंद पर एक रन लेकर आईपीएल के इतिहास की सबसे तेज फिफ्टी जड़ दी.

Fastest FIFTY in the IPL



