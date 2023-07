मार्क वुड की 149 KPH की गेंद का Virat Kohli ने किया ऐसा हाल, वीडियो में देखें कैसे मुंह ताकते रह गए बॉलर

डीएनए हिंदी: विराट कोहली का बल्ला आईपीएल (IPL 2023) में जोरदार अंदाज में गरज रहा है. उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ भी 44 गेंदों में शानदार 61 रनों की पारी खेली है. तेज गेंदबाज मार्क वुड की तो उन्होंने खूब पिटाई की और उनकी एक 149 केएमपीएच की गेंद पर करारा छक्का भी जड़ा. उनके छक्के का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कोहली और फाफ डु प्लेसिस ने पहले विकेट के लिए 96 रनों की साझेदारी की और टीम को ठोस शुरुआत देने में कामयाब रहे.

विराट का छक्का देख फैंस खूब खुश

विराट कोहली ने इस आईपीएल के 3 मैचों में से 2 में अर्धशतक लगाया है. फैंस उनके प्रदर्शन से काफी खुश हैं और खास तौर पर चिन्नास्वामी में उनके बल्ले से अच्छी पारी निकली है जिसने स्टेडियम पहुंचे दर्शकों को और भी रोमांचित कर दिया. मार्क वुड की जिस अंदाज में उन्होंने धुनाई की उसकी तो फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Virat Kohli, the OG 👑of Bengaluru 🔥#RCB's champion batter brings up 50 against the only opposition left on his list in #TATAIPL✅#IPLonJioCinema #RCBvLSG #TATAIPL2023 #IPL2023 | @imVkohli pic.twitter.com/KB6vtkAjB7