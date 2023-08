Virat Kohli Fight: मैदान के बाहर भी जारी है कोहली और नवीन में 'जंग', एक दूसरे को लेकर कही ये बातें

डीएनए हिंदी: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) 2023 का 43वां मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) ने हराकर घर में मिली हार का बदला दिया. मैच काफी रोमांचक था और 126 रन बनाने के बावजूद बैंगलोर ने मेजबान टीम को सिर्फ 108 रन पर ढेर कर दिया. इस जीत के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) और गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) के बीच बहस देखने को मिली. एलएसजी के मेंटर गौतम गंभीर के साथ आरसीबी के बल्लेबाज विराट कोहली की बहस सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है. लेकिन इन सब की शुरुआत अफगानिस्तानी गेंदबाज नवीन-उल-हक और कोहली की तकरार से हुई.

मंगलवार की सुबह अफगानिस्तानी तेज गेंदबाज ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की, जो मैदान पर हुए झगड़े पर कोहली के लिए उनकी प्रतिक्रिया जैसी लग रही है. नवीन ने लिखा, "आपको वही मिलता है जिसके आप हकदार होते हैं और ऐसा ही होता है." इससे पहले विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट करते हुए लिखा था, "हम जो कुछ भी सुनते हैं वह किसी के विचार होते हैं, तथ्य नहीं. हम जो कुछ भी देखते हैं वह एक विचारधारा होती है, सच्चाई नहीं." आपको बता दें कि कोहली ने मैच के बाद भी अफगानी गेंदबाद के लिए काफी कुछ कहा था. आरसीबी ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें कोहली काफी गुस्से में नजर आ रहे थे और कहते हैं कि अगर आप किसी के साथ कुछ करते हो तो आपके साथ भी वैसा ही होगा.

Virat Kohli told Naveen-ul-haq that he is equal to his foot dust. Kohli Cheap Minded person With Lot of Ego pic.twitter.com/Hj9Q1DODWG

LSG v RCB, Game Day Dressing Room Reactions



King Kohli reacts to the win, Faf explains the crucial partnership and how Virat’s aggression helps the team, Karn and Hazlewood talk about their performances, before the team sang the victory song. Watch Game Day for more…#PlayBold pic.twitter.com/Jr0kCzYoIa