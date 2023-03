IPL 2023 से पहले Virat Kohli ने मन से दूर किए सभी डाउट, देखें शांति की तलाश में कहां घूम रहे क्रिकेटर

Virat Kohli इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें संस्करण में RCB के लिए बतौर बल्लेबाज खेलेंगे. वह अभी तक खिताब नहीं जीत सकेंगे.

