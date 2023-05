4 साल बाद IPL में गरजा Virat Kohli का बल्ला, SRH को हराकर RCB प्लेऑफ्स की उम्मीदों को रखा जिंदा

Indian Premier League 2023 में विराट कोहली ने पहला शतक जड़ा और अपनी टीम को धमाकेदार जीत दिलाई.

ipl 2023 virat kohli 100 and faf du plessis innings help royal challengers bangalore to beat hyderabad