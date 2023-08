'जिंदगी के आखिरी लम्हों में ये देखना चाहता हूं', धोनी की तारीफ करते करते रो पड़े सुनील गावस्कर, देखें वीडियो

डीएनए हिंदी: क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में शुमार सुनील गावस्कर ने अब खुद ही बता दिया है कि उन्होंने धोनी का ऑटोग्राफ क्यों लिया. यह बताते हुए दिग्गज बैट्समैन काफी इमोशनल हो गए और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बता दें कि एमए चिदंबरम स्टेडियम में मैच के बाद गावस्कर ने धोनी का ऑटोग्राफ अपनी शर्ट पर लिया था. फैंस को भारत के इन दो दिग्गज बल्लेबाजों की यह तस्वीर काफी पसंद आई थी.

धोनी का जिक्र करते हुए इमोशनल हो गए सुनील गावस्कर

सुनील गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स पर धोनी का ऑटोग्राफ क्यों लिया था इसका खुद जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि जब धोनी को एमए चिदंबरम स्टेडियम में मैच के बाद लैप लगाते मैंने देखा तो सोचा कि क्यों ना अपनी शर्ट पर उनका ऑटोग्राफ लिया जाए.

Legend #SunilGavaskar reveals why Thala Dhoni’s autograph will be ♾ treasured.



The Little Master remembers two of #TeamIndia's most iconic moments ft. @msdhoni & @therealkapildev that he will cherish forever! 💯

Tune-in to more heartfelt content at #IPLonStar. #BetterTogether pic.twitter.com/QM2ozYZTJO