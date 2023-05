SRH vs LSG: Nicholas Pooran ने पलटी हारी हुई बाजी, धमाकेदार जीत के साथ टॉप 4 में पहुंची लखनऊ सुपरजाइंट्स

SRH vs LSG Highlights: सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जाइंट्स के सामने 183 रन का लक्ष्य रखा था.

ipl 2023 srh vs lsg highlights nicholas pooran stormy inning help lukcnow supergiants to beat hyderabad