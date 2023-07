SRH Vs RR: संजू सैमसन की तूफानी पारी के बाद ट्विटर पर फिर बवाल, बेरहमी से ट्रोल होने लगे केएल राहुल

IPL में संजू का प्रदर्शन रहा है दमदार

आईपीएल के पहले मैच में 2020 के से हर साल संजू सैमसन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है.

Sanju Samson In The First Match Of IPL Since 2020:

यह भी पढ़ें: IPL Points Table: टीमों के बीच में चल रही रोमांचक जंग, देखें अंक तालिका में कौन अव्वल और कौन फिसड्डी

ट्रोल होने लगे केएल राहुल

बात अगर संजू सैमसन के अच्छे प्रदर्शन की हो तो सोशल मीडिया पर केएल राहुल का ट्रोल होना भी लाजिमी है. कुछ फैंस ने आईपीएल में भी दोनों के प्रदर्शन को लेकर लखनऊ के कप्तान को ट्रोल कर दिया है.

कुछ फैंस आईपीएल में प्रदर्शन, फिर टीम इंडिया में एंट्री और बाहर होने पर भी कमेंट कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: आज विराट बनाम रोहित का महासंग्राम, देखें कितनी दमदार है दोनों टीमें और अब तक कौन किस पर रहा भारी

Sanju Samson,you are toooo good to be in Indian team as a WK Batsman.A cool 50 from Royal skipper🔥#sanjusamson @rajasthanroyals #RRvSRH pic.twitter.com/fS1yw25jGw