सलमान खान ने बच्चों को सुनाई MS Dhoni की कहानी, वीडियो में देखें रांची के लड़के की चेन्नई में थाला बनने की कहानी

डीएनए हिंदी: महेंद्र सिंह धोनी की कहानी तो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है. रांची से निकल कर विश्व के सफलतम कप्तान बनने की उनकी यात्रा काफी दिलचस्प रही है. अब धोनी के अच्छे दोस्त सलमान खान (Salman Khan) ने उनके सीएसके कप्तान (CSK) कप्तान बनने की कहानी दिलचस्प अंदाज में सुनाई है. बॉलीवुड के सुपरस्टार ने बच्चों को यह कहानी सुनाई जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

MS Dhoni कैसे बने चेन्नई के थला, सुनिए सलमान खान की जुबानी

वीडियो में सलमान कुछ बच्चों के साथ हैं और बताते हैं कि एक लड़का था जो रांची का रहने वाला था. उसे तमिल भी नहीं आती थी लेकिन वह चेन्नई का सबसे चहेता खिलाड़ी है. फैंस को बच्चों के साथ सलमान का यह अंदाज खूब पसंद आ रहा है. बच्चे भी बॉलीवुड एक्टर की जुबानी सीएसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कहानी सुनकर काफी खुश दिख रहे हैं और उनसे सवाल भी पूछ रहे हैं.

