KL Rahul पर दिग्गज क्रिकेटर ने कह दी चुभने वाली बात, 'पावर प्ले में इससे बोरिंग बल्लेबाजी नहीं देखी आज तक'

Kevin Peterson On KL Rahul: केएल राहुल काफी समय से आलोचकों के निशाने पर हैं और अब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने उनकी बल्लेबाजी पर बड़ी टिप्पणी कर दी है. पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर ने लखऊ के कप्तान की बैटिंग को बोरिंग बताया.

डीएनए हिंदी: राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स (RR Vs LSG) के बीच चल रहे मुकाबले में केएल राहुल ने पहले ओवर में एक भी रन नहीं बनाया. इसके साथ ही एक बार फिर सोशल मीडिया पर उन्हें बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है. हालांकि उन्होंने 32 गेंदों में 39 रनों की पारी भी खेली लेकिन इसके बावजूद भी धीमी स्ट्राइक रेट की वजह से फैंस के निशाने पर हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान की धीमी बैटिंग की आलोचना इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने भी की है.

केएल राहुल हो रहे सोशल मीडिया पर ट्रोल

केविन पीटरसन ने कमेंट्री के दौरान कहा कि आईपीएल में जहां पावर प्ले में जमकर रन बनते हैं उसमें ऐसी धीमी स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करते देखने में मजा नहीं आता है. पावर प्ले में केएल राहुल की बैटिंग देखने से ज्यादा बोरिंग कुछ भी नहीं है.

Oh man.. Kevin Pietersen said this in live commentary "Watching KL Rahul bat in the powerplay is the most boring thing I've ever done." pic.twitter.com/y8m4g2ZNT4 — Vishal. (@SPORTYVISHAL) April 19, 2023

पहले ओवर में नहीं बना पाए एक भी रन

मैच का पहला ओवर ही मेडन रहा और स्ट्राइक पर केएल राहुल थे. इसके बाद फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया क्योंकि अब तक आईपीएल में केएल कुल 11 बार मेडन ओवर खेल चुके हैं.

Stat of the day :



There have been 27 first over maidens since 2014 in IPLs



KL Rahul has played 11 of them.



Unreal 🤣💪#RRvsLSG — Roshan Rai (@RoshanKrRaii) April 19, 2023

कुछ फैंस तो उनके प्रदर्शन से इतना नाराज हैं कि उनका कहना है कि केएल राहुल के लिए टी20 क्रिकेट में कोई जगह नहीं है.

Can't believe KL Rahul was once Indian's finest T20i batsman, lol



He shouldn't be nowhere to Indian team in upcoming T20i series pic.twitter.com/B9TZr9f6wA — supremo ` (@hyperKohli) April 19, 2023

राजस्थान रॉयल्स के लिए पहला ओवर ट्रेंट बोल्ट ने किया और एक भी रन नहीं दिया. इसके बाद फ्रेंचाइजी ने भी मजेदार ट्वीट कर केएल राहुल के मजे लिए.

Trent Boult to KL Rahul 🤭 — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 19, 2023

