IPL 2023: डिफेंडिंग चैंपियन को लगातार दूसरी बार हराएगी राजस्थान? जानें दोनों के बीच के आंकड़े

RR vs GT Head To Head: इस सीजन जब पहली बार दोनों टीमें आमने सामने हुई थी तो गुजरात टाइटंस को हराकर राजस्थान ने पिछली तीनों हार का बदला लिया था.

ipl 2023 rr vs gt head to head rajasthan royals vs gujarat titans sawai mansingh stadium sanju samson hardik