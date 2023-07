IPL 2023: यशस्वी जयसवाल और बटलर ने गुवाहाटी में मचाया तूफान, 24 गेंदों में 10 चौके, ठोक दिए 50 रन

डीएनए हिंदी: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) 2023 का 11वां मुकाबला गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) और चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के बीच खेला जा रहा है. इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के कप्तान डेविड वार्नर (David Warner) ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की ओर से यशस्वी जयसवाल (Yashasvi Jaiswan) और जोस बटलर (Jos Buttler) ने पारी की शुरुआत की. दोनों ने टीम को चौथे ओवर में ही 50 के स्कोर तक पहुंचा दिया है. गुवाहाटी में अब तक का सिर्फ दूसरा आईपीएल मुकाबला खेला जा रहा है. ऐसे में राजस्थान रॉयल्स ने जीत अंदाज में पारी की शुरुआत की है उसे देख दर्शकों को खूब मजा आ रहा होगा.

यशस्वी जयसवाल ने पारी के पहले ही ओवर में खलील अहमद को 5 चौके लगाकर टीम को धमाकेदार शुरुआत दी. इसके अगले ओवर में जोस बटलर ने तीन चौके लगाकर टीम के स्कोर को दो ओवर में ही 32 तक पहुंचा दिया. दोनों की तूफानी पारी जारी रही और टीम ने 4 ओवर में ही 50 के आंकड़े को छू लिया.

1-2 ka 4, 4-2 ka bhi 4 - Yashaswi Jaiswal is dealing in boundaries only! #IPLonJioCinema #IPL2023 #TATAIPL | @rajasthanroyals pic.twitter.com/9EE0BmtnxB