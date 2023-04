RR vs DC: बटलर और बोल्ट ने गुवाहाटी में मचाया गदर, दिल्ली कैपिटल्स को धूल चटाकर बनी नंबर वन टीम

IPl 2023 RR vs DC Highlights: राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 199 रन बनाए. जयसवाल और बटलर ने अर्धशतक जड़ा.

ipl 2023 rr vs dc match highlights trent boult and jos buttler help rajasthan royals to beat delhi capitals