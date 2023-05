IPL 2023: एलिमिनेटर से पहले Rohit Sharma और Suryakumar Yadav का गाना हुआ वायरल, हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे आप

Indian Premier League 2023 के प्लेऑफ्स मुकाबले से पहले मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी इंडियन आइडल की प्रैक्टिस करते हुए नजर आए.

ipl 2023 rohit sharma suryakumar yadav singing video goes viral before mi vs lsg eliminator