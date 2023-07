IPL 2023: Virat Kohli ने Sourav Ganguly को दिखाए तेवर, कैच लपकने के बाद किस तरह घूरा, देखें वीडियो

डीएनए हिंदी: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) 2023 के 20वें मुकाबले में दिल्ली को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. ये दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) की इस सीजन की लगातार 5वीं हार है. अंक तालिका (IPL 2023 Points Table) में टीम आखिरी पायदान पर मौजूद है. दिल्ली और बैंगलोर के इस मैच के दौरान विराट कोहली (Virat Kohli) और सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) के बीच काफी गर्मागर्मी देखने को मिली. हालांकि ये मामला सिर्फ इशारों इशारों तक सीमित रहा. इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 174 रन बनाए. 175 रन के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम सिर्फ 151 रन की बना सकी. ये दिल्ली कैपिटल्स की लगातार 5वीं हार है तो आरसीबी ने दूसरी जीत दर्ज कर ली.

ये भी पढ़ें: Virat Kohli ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में बोला हल्ला, Delhi Capitals कैपिटल्स ने गवांया लगातार 5वां मुकाबला

जब दिल्ली कैपिटल्स 175 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उनके 30 रन के स्कोर पर ही 4 विकेट गिर गए. इस में पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श और यश धुल का विकेट शामिल था. कोहली ने इस मैच में कुल तीन कैच लपके. पारी के 18वें ओवर में जह अमान खान और एनरिक नोर्किया बल्लेबाजी कर रहे थे तो मोहम्मद सिराज गेंदबाजी कर रहे थे. ओवर की तीसरी गेंद पर सिराज की गेंद पर अमान खान विराट कोहली को कैच थमा बैठे. इसके बाद कोहली का तेवर देखने लायक था. उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खेले में बैठे सौरव गांगुली और रिकी पोंटिंग को गुस्से में देखा. जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. कुछ फैंस ने कोहली की क्लास लगाते हुए याद दिलाया कि दोनों उनसे बहुत सफल कप्तान रहे हैं.

Ganguly and Ponting 🤣🤣 pic.twitter.com/PVnZSx1Tej

Ricky ponting made them feel less awkward by interrupting kohli 😭 https://t.co/kqSXHBSWhc