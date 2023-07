RCB Vs CSK: अजिंक्य रहाणे के गगनचुंबी छक्के ने लूटी महफिल, वीडियो देख आपका मुंह भी खुला रह जाएगा 

डीएनए हिंदी: चेन्नई के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी बनाम सीएसके मुकाबले में अजिंक्य रहाणे ने तूफानी पारी खेली है. सोशल मीडिया पर उनकी तेज-तर्रार पारी की काफी तारीफ हो रही है. उन्होंने 20 गेंदों में 27 रनों की पारी खेली और इस दौरान दो छक्के भी लगाए. इसमें से एक छक्का तो 91 मीटर लंबा था और फैंस उनके इस प्रदर्शन की खूब तारीफ कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनके गगनचुंबी छक्के का वीडियो भी वायरल हो रहा है.

IPL 2023 में शानदार फॉर्म में हैं रहाणे

आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स ने सिर्फ 50 लाख में रहाणे को अपने साथ जोड़ा और इस अनुभवी खिलाड़ी ने शानदार फॉर्म दिखाई है. आरसीबी के खिलाफ उन्होंने चिन्नास्वामी 20 गेंदों में 37 रनों की पारी खेली और ड्वेन रॉन्वे के साथ मिलकर अपनी टीम का स्कोरबोर्ड तेजी से बढ़ाया.

Ajinkya Rahane already in my all time CSK legends list, Hold this ffs who laughed at us when we picked him #RCBvsCSK pic.twitter.com/axlfLNK1BS