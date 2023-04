IPL 2023 में सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी, जानें पर्पल और ऑरेंज कैप के रेस में कौन है सबसे आगे

Indian Premier League में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को पर्पल कैप मिलता है.

ipl 2023 purple cap and orange cap holder in indian premier league most run and most wicket in tata ipl 16