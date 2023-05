DC vs PBKS: IPL 2023 के प्लेऑफ्स की दौड़ से बाहर होने वाली दिल्ली बनी पहली टीम, पंजाब ने 31 रन से धोया

Indian Premier League 2023 के प्लेऑफ्स की दौड़ से बाहर होने वाली दिल्ली कैपिटल्स पहली टीम बन गई है. वह अब तक 12 में से 8 मैच हार चुकी है.

