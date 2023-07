IPL 2023: Shubman Gill के आउट होने पर झूम उठीं Preity Zinta, सोनू सूद के साथ जश्न मनाने की फोटो वायरल

डीएनए हिंदी: गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) 2023 के मुकाबले में पंजाब किंग्स (Punjab Kings) को गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) ने आसानी से हरा दिया. इस मैच को देखने के लिए पंजाब किंग्स की मालकिन प्रीति जिंटा (Preity Zinta) भी मोहाली पहुंची थीं. हालांकि वो अपनी टीम की जीत नहीं देख सकीं. मैच के दौरान की एक रिएक्शन तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. आपको बता दें कि शुभमन गिल (Shubman Gill) पंजाब के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे थे और मेजबान टीम को उनके विकेट की सख्त जरूरत थी. सैम करन (Sam Curran) ने पंजाब किंग्स के लिए ये काम किया और गिल को 67 के स्कोर पर आउट किया. इसके बाद प्रीति जिंटा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

बॉलीवुड एक्ट्रेस इस विकेट के बाद काफी उत्साहित नजर आ रही थीं और उन्होंने अभिनेता अरबाज खान और सोनू सूद के साथ जश्न मनाया. यह पंजाब किंग्स के लिए एक महत्वपूर्ण विकेट था . हालांकि गिल को आउट करने में पंजाब ने काफी देर कर दी और डिफेंडिंग चैंपियंस ने छह विकेट से मैच जीत लिया. शुभमन गिल ने गुजरात टाइटंस के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए. इसके अवाला रिद्धिमान साहा ने 19 गेंदों पर 30 रनों की पारी खेली. पंजाब किंग्स के लिए सैम करन, हरप्रीत बरार, कगिसो रबाडा और अर्शदीप सिंह ने एक-एक विकेट हासिल किए.

The celebrations of Preity Zinta and Sonu Sood when Shubman Gill got out. pic.twitter.com/wjTtecjbp6