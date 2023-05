IPL 2023: PBKS भी प्लेऑफ्स की दौड़ से हुई बाहर, मैच जीतकर भी RR की टिकट नहीं हुई कन्फर्म

Punjab Kings vs Rajasthan Royals: आईपीएल 2023 के रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को आखिरी ओवर में 4 विकेट से हरा दिया.

ipl 2023 pbks vs rr Yashasvi Jaiswal and Devdutt Padikkal help rajasthan royals to beat punjab kings