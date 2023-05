IPL 2023: Virat Kohli से झगड़े के बाद बोले Naveen Ul Haq, 'मैने पहले कभी किसी को स्लेज नहीं किया'

Indian Premier League 2023 के एक मुकाबले में विराट कोहली और अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नवीन उल हक के बीच कहासुनी हो गई थी.

