Video: देर रात ड्राइव पर निकले MS Dhoni, CSK के इन दो खिलाड़ियों को साथ घुमाया

डीएनए हिंदी: चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के कप्तान एमएस धोनी गाड़ियों के शौकीन हैं और उनके गैराज में कई तरह की कार आपको मिल जाएंगी. हाल ही में धोनी को रांची की सड़कों पर कुछ क्रिकेटर्स के साथ देखा गया, जहां वो अपनी नई SUV में रुतुराज गायकवाड़ और केदार जाधव के साथ देखे गए. MS Dhoni के पास कुछ लक्ज़री कार और मोटरसाइकिलें भी हैं.

रुतुराज गायकवाड़ और केदार जाधव इस समय विजय हजारे मैचों के लिए रांची में हैं और अपने शेड्यूल से समय निकालकर दोनों एमएस धोनी से मिलने गए. भारत के पूर्व कप्तान ने रुतुराज और केदार को अपनी कार में देर रात एक ड्राइव पर ले गए. धोनी को अक्सर रांची की सड़कों पर घूमते हुए हमर में देखा गया है. महेंद्र सिंह धोनी के पास लैंड रोवर डिस्कवरी और एक फ्रीलैंडर जैसे अन्य हाई-एंड गाड़ियां भी हैं.

New Car in the house babyyy @msdhoni 😎pic.twitter.com/73ZZMxF4hv