CSK vs DC: जब माही ने शुरू किया मारना तो न सिर्फ फैंस बल्कि पत्नी और बेटी भी खुशी से झूमे, देखें वीडियो

डीएनए हिंदी: एमए चिदंबरम स्टेडियम में बुधवार को खेले गए मुकाबले में धोनी (MS Dhoni) की पारी से एक बार फिर पूरा क्राउड झूम उठा. दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) और चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के बीच खेले गए इस मुकाबले में धोनी ने 19वें ओवर में जब खलील अहमद (Khalil Ahmed) को छक्का लगाया, उसे देखने के बाद पूरा स्टेडियम झूम उठा. इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) 2023 के 55वें मुकाबले में एमएस धोनी ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम की शुरुआत धीमी रही लेकिन शिवम दुबे (Shivam Dubey) ने 12 गेंदों में 25 और धोनी के 9 गेंदों में 20 रन की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स 167 रन तक पहुंचने में सफल रही.

ऋतुराज गायकवाड और डेवोन कॉनवे ने पारी की शुरुआत की. 4 ओवर में 32 रन जोड़ने के बाद अक्षर पटेल ने दिल्ली कैपिटल्स के पहली सफलता दिलाई और कॉनवे को आउट कर दिया. अपने अगले ओवर में अक्षर ने गायकवाड को भी पवेलियन भेज दिया. इस मुकाबले में चेन्नई से ज्यादातर बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत मिली लेकिन कोई भी बड़ी पारी नहीं खेल सका. अजिंक्या रहाणे आज कुछ खास नहीं कर सके और 21 रन बनाकर आउट हो गए. शिवम दुबे और अंबाती रायडू ने चेन्नई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया लेकिन दोनों 126 के स्कोर तक पवेलियन लौट गए. आखिरी में रवींद्र जड़ेजा और एमएस धोनी ने पारी संभाली और बेहतरीन शॉट्स लगाए. धोनी ने जब खलील अहमद की गेंद पर अपनी पारी का पहला छक्का लगाया तो उनकी पत्नी साक्षी और बेटी जीवा खुशी से झूम उठीं.

