इन 5 खिलाड़ियों को टीम इंडिया से दिखाया गया बाहर का रास्ता, उन्हीं के साथ खेलकर धोनी ने CSK को बना दिया चैंपियन

आईपीएल 2022 में 14 मुकाबलों में से सिर्फ 4 मैच जीतने वाली चेन्नई सुपर किंग्स से बहुत कम लोगों ने उम्मीद की होगी कि वे अगले सीजन चैंपियन बनेंगे.

ipl 2023 ms dhoni made csk champion this season with dropped players from team india like Ajinkya Rahane Ambat