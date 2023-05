IPL 2023: दिल्ली की सड़कों पर फैंस ने MS Dhoni को घेरा, एक झलक पाने के लिए रोक दी बस, देखें वीडियो

Indian Premier League: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से धोनी को संन्यास लिए 3 साल से भी ज्यादा समय हो गया है लेकिन आज भी फैंस उनकी एक झलक के लिए बेकरार रहते हैं.

ipl 2023 ms dhoni fans surrounding csk bus and hits the roof in delhi before dc vs csk