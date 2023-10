IPL 2023 Mini Auction: पाकिस्तान के खिलाफ लगाई थी शतक की हैट्रिक, SRH ने 13.25 करोड़ में खरीदा

डीएनए हिंदी: पाकिस्तान के खिलाफ लगातार 3 शतक लगाने वाले हैरी ब्रुक (Harry Brook) इस साल आईपीएल में ऑरैंज जर्सी में नजर आएंगे. सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 13.25 करोड़ रुपये में खरीदा है. ब्रुक के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स ने भी दिलचस्पी दिखाई थी लेकिन सफलता नहीं मिली. इंग्लैंड के इस तूफानी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को देखते हुए पहले से ही उम्मीद की जा रही थी कि उनके लिए बंपर बोली लगेगी.

Sunrisers Hyderabad ने 13.25 करोड़ में खरीदा

ब्रुक के लिए बोली की शुरुआत होते ही हॉल में सुगबुगाहट दिखने लगी. 1.5 करोड़ के बेस प्राइस पर रजिस्टर्ड ब्रुक को खरीदने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच दिलचस्प घमासान देखने को मिला था.

