MI Vs RCB: तिलक वर्मा की जुझारू पारी देख ट्विटर पर फैंस कह रहे, 'आ गया अपना अगला हीरो' 

डीएनए हिंदी: मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (MI Vs RCB Scorecard) के बीच मैच में हर ओर तिलक वर्मा की चर्चा हो रही है. एक छोर से मुंबई के विकेट गिर रहे थे और ऐसे वक्त में युवा खिलाड़ी ने अपने टीम के लिए शानदार 84 रन बनाए. उनकी पारी की बदौलत मुंबई की टीम ने 172 रनों का लक्ष्य फाफ डुप्लेसिस की टीम को दिया है. सोशल मीडिया पर इस युवा खिलाड़ी की जमकर तारीफ हो रही है.

तिलक की पारी देख परिवार भी खुश

चिन्नास्वामी में मैच देखने के लिए तिलक वर्मा का परिवार भी पहुंचा था और उनकी अच्छी पारी देखकर परिवार काफी खुश दिख रहा था. मुंबई इंडियंस ने उनकी पारी का वीडियो शेयर किया है.

यह भी पढ़ें: SRH Vs RR: युजवेंद्र चहल की परफॉर्मेंस देख धनश्री हो गईं इमोशनल, वीडियो में देखें कपल की केमिस्ट्री

20 साल के युवा ने खेली शानदार पारी

एक छोर से ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव और रोहित शर्मा जैसे बड़े नाम थे लेकिन कुछ खास नहीं कर सके. ऐसे वक्त में 20 साल के युवा ने बहुत सूझबूझ से खेल को आगे बढ़ाया और टीम को भी सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया.

Mumbai 20 for 3 in their first match in IPL 2023.



Then 20-year-old, Tilak Varma stands tall & scores a terrific 84* from 46 balls including 9 fours & 4 sixes.



A player to watch out for in the future. pic.twitter.com/1tAnxqVnZC