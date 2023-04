MI vs CSK: Ajinkya Rahane ने मचाया तहलका, जड़ दिया आईपीएल 2023 का सबसे तेज अर्धशतक

IPL 2023 Fastest 50: वानखेड़े स्टेडियम में अजिंक्या रहाणे ने 21 गेंदों में 61 रन की पारी खेली और चेन्नई की जीत में अपना योगदान दिया.

ipl 2023 mi vs csk ajinkya rahane smashes fastest 50 of IPL 16 mumbai indians vs chennai super kings