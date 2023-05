IPL 2023: आखिरी मुकाबला हारकर भी LSG हासिल कर सकती है प्लेऑफ्स की टिकट, यहां जाने पूरा समीकरण

Indian Premier League 2023 के लीग स्टेज में लखनऊ सुपर जाइंट्स अपना आखिरी मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से इडेन गार्डेंस में खेलेगी.

ipl 2023 lucknow super giants playoffs scenario in indian premier league after defeated by kkr in last match