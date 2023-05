LSG vs MI: एक गलत शॉट ने बदल दी मैच की कहानी, क्रुणाल पंड्या ने इन खिलाड़ियों पर फोड़ा हार का ठीकरा

Indian Premier League 2023: लखनऊ सुपरजाइंट्स लगातार दूसरी बार प्लेऑफ्स से बाहर हो गई है. एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने 81 रन से शिकस्त दी.

ipl 2023 lsg vs mi krunal pandya reveals reason behind defeated by mumbai indian in ipl playoffs